نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: وفد من الإطار التنسيقي سيزور إقليم كوردستان

أعلن النائب محما خليل، أن وفداً من الإطار التنسيقي سيزور إقليم كوردستان، الأسبوع المقبل، للتباحث مع القيادة السياسية الكوردية، حول مسألة رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل الثلاثاء (4 تشرين الأول 2022)، إن “الشهر الحالي سيكون حاسماً في العراق، وسيحسم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديد”.

من جهته، اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان يارويس، ضرورة أن يتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على مرشح واحد، معتبراً أن “عدم اتفاقهما ما شأنه أن يضر بمكانة الكورد في بغداد”.

بشأن الجلسة المقبلة لمجلس النواب، نوّه إلى ان “رئاسة البرلمان العراقي في انتظار اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية”، مستطرداً أن تأخر عقد الجلسة يرتبط أيضاً بموقف التيار الصدري.

بدوره، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متوقف على اتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني علىمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الإطار التنسيقي اختار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسة يوم (28 أيلول 2022)، جدد فيها الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي، كما اختبار محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان.

الحلبوسي، أعلن بشكل مفاجئ تقديمه الاستقالة من منصبه، وجعلها البند الاول ضمن جلسة أعمال مجلس النواب ليوم (28 أيلول 2022).

ونفى في جلسة نقاش خلال ملتقى الرافدين لعام 2022، يوم (26 أيلول 2022)، أن تكون استقالته متعلقة بالتيار الصدري، بالقول إن “استقالتي ليست لها علاقة بارسال رسائل الى التيار الصدري”.

وأضاف أن موضوع الاستقالة يراوده منذ فترة وهي “رسالة الى كل من يريد التصدي الى المشهد”.

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