نيجيرفان بارزاني والمبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا يشددان على الحوار ووحدة صف الأطراف الكوردية

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، نيكولاس غرینجر، المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا والوفد المرافق له.

وفي لقاء حضره القنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، نوقشت أحدث التطورات في سوريا والعراق وتهديدات داعش، العلاقات بين الأطراف الكوردية والمكونات في سوريا وأوضاع المخيمات وبالأخص مخيم الهول.

وأكد الجانبان بحسب بيان لرئاسة الإقليم : على أهمية استمرار التعاون المشترك على مواجهة الإرهاب ومخاطر داعش الذي لا يزال خطراً حقيقياً يهدد سوريا والعراق والمنطقة.

ورأى الجانبان ضرورة تعاون دول أوروبا والمنطقة لإعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن القضاء على الإرهاب لايتم فقط عن طريق قوة السلاح، بل أن القضاء على الإرهاب يجب أن يأتي من خلال التربية وتعميق ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش، ومواجهة الفكر المتطرف والعنفي.

الحاجة إلى الحوار ووحدة الصف بين الأطراف الكوردية والمكونات السورية الأخرى، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء.

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