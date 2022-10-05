نينوى تصرف قريباً أكثر من 30 مليار دينار تعويضات للمتضررين

أعلن قائممقام مدينة الموصل أمين الفنش، عن قرب توزيع مبالغ على المشمولين بالتعويضات، تتجاوز الـ 30 مليار دينار، فور وصولها من الحكومة الاتحادية.

وقال الفنش ان “توزيع مبالغ التعويضات مستمر، وننتظر وصول وجبة أخرى من التمويل، حيث وصلنا في الوجبة الاولى بحدود 46 مليار دينار، علما ان تخصيصنا بهذا الجانب أصبح 160 مليار دينار، ليكون المبلغ الكلي 168 مليار نهاية العام الجاري”.

واشار الى انه “المقرر ان تصل الينا في الوجبة القادمة مبالغ تتجاوز الـ30 مليار دينار من أجل صرفها على المشمولين بالتعويضات”.

يذكر أن تعويض المتضررين يأتي في إطار قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، وبموجبه تتولى لجنة بتقييم وتخمين الأضرار، وعلى أساس ذلك تمنح التعويضات للمتضررين، ويشمل التعويض المنازل والمراكز الخدمية الأهلية.

وينص القانون أيضاً على تعويض ذوي القتلى والجرحى بمبلغ يتراوح بين مليونين وخمسمائة ألف دينار الى خمسة ملايين دينار، إضافة الى صرف راتب تقاعدي شهري.

قائممقام مدينة الموصل، أشار الى أن “أعداد معاملات التعويضات المروجة تبلغ بحدود 72 ألف معاملة، لكن المصادق عليها بحدود 45 ألف معاملة، وهي تشمل كل أقضية ونواحي محافظة نينوى”.

يشار الى ان محافظة نينوى تعتبر ثاني أكبر محافظات العراق، وتبلغ مساحتها أكثر من 33 ألف كيلو متر مربع، بواقع 31 وحدة ادارية، ويُقدر عدد سكانها بأكثر من أربعة ملايين نسمة.

يذكر أن محافظة نينوى وقعت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش في شهر حزيران من عام 2014 لكن القوات الامنية استعادتها أواخر عام 2017 من يد التنظيم بعد معارك طاحنة.

وينتظر عشرات آلاف المواطنين من المحافظة حصولهم على تعويضات مالية، لما تعرضوا له من خسائر فادحة، إبان اجتياح تنظيم داعش لمحافظتهم صيف العام 2014، وما تلاها من معارك طرد مسلحي التنظيم، والتي تسببت بهدم مناطق بأكملها.

وأنجزت دائرة تعويضات الموصل عشرات الالاف من معاملات المتضررين، إلا أن الحكومة لم تصرف حتى الآن تعويضات لهم جميعهم.

وسبق أن قررت وزارة المالية العراقية في شهر تموز الماضي، صرف مبلغ 19 ملياراً و464 مليون دينار كتعويضات لمتضرري محافظة نينوى.

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