وزير النفط العراقي يعلق على قرار اوبك

علق وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاربعاء، على قرار منظمة اوبك بخفض الانتاج النفطي ومدى تأثيراته على العراق.

وقال عبد الجبار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “اجتماع اوبك بلس الوزاري يسعى ويهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد والمكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط ، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق”.

وبين عبد الجبار ان “قرار خفض الانتاج جاء منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها اوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في الاستباقية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية “، مبينا ان “القرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل 2 مليون برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة في اوبك بلاس، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها ، اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2022”.

وأشار إلى ان “القرار يهدف الى حماية اسواق النفط من الاثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الاسواق العالمية”، مبينا ان “العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في 2021.”.

واكد عبد الجبار أن “صادرات العراق، لن تتأثر بهذا الخفض، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي و بما ينسجم مع قرار خفض الانتاج، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية”، مبدياً امله في ان “يعود القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني”.

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