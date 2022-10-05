4 دول أعضاء في مجلس الأمن تدين القصف الإيراني على أراضي إقليم كوردستان

أدانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وإيرلندا، الثلاثاء، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمات لممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن تطورات الأوضاع في العراق.

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن «الهجمات الإيرانية تعد انتهاكاً لسيادة العراق».

وشجّع ممثل الولايات المتحدة على عودة العراقيين من مخيم الهول، كما قال إن بلاده تشجع على تقديم المساعدة للعراق لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف «نهنئ العراق بيومه الوطني ونثمن قدرة الشعب على مواجهة التحديات».

بدوره قال ممثل المملكة المتحدة: «ندين بأشد العبارات للقصف الإيراني في شمال العراق ومستمرون بدعم الاستقرار في العراق».

وحثّ ممثل المملكة المتحدة قادة العراق على «التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية».

من جانبه أعرب ممثل الهند في مجلس الأمن، عن «قلق» بلاده حيال «الهجمات الإرهابية»، وأكد على ضرورة أن تتوقف «انتهاكات سيادة العراق».

وقال: «نرحب بجهود العراق في المحادثات بالمنطقة».

وأشار ممثل الهند إلى أن «الأزمة السياسية تؤثر على الشعب العراقي بشكل مباشر»، معرباً عن «ترحيبه بانعقاد الحوار الوطني للخروج من الجمود الحالي».

بدوره حثّ ممثل أيرلندا في مجلس الأمن على «احترام سيادة العراق».

وقال إن «انتخابات تشرين أجريت بشكل سليم والعراقيون ينتظرون الإصلاحات الضرورية».

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