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أطلاق منحة مالية لاكثر من 6 الف أسرة نازحة

أطلاق منحة مالية لاكثر من 6 الف أسرة نازحة – عاجل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إطلاق منحة مالية جديدة لاكثر من ستة الف أسرة نازحة، فيما حدد قيمة المنحة.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الوزير عثمان الغانمي وجه باطلاق منحة مالية جديدة لاكثر من ستة الف أسرة نازحة”، مبينا ان “المنحة بلغت مليونا ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكنها الأصلي، بواقع ٦٦٦٦ أسرة، وبحسب الأسماء المنشورة في الرابط أدناه”.

وأكد الوزير أن “إطلاق تلك المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح”، مشددا على “ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات بقية العوائل لشمولها في المنح المالية خلال الأيام المقبلة، بعد توفر الأموال الكافية لهذا الأمر”.

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