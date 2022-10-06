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ابتسام تسكت وعمل غنائي مغربي صوتاً وصورة “مجنونك انا”

بعد ترقب وإنتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب أغنية “مجنونك” انا” للنجمة المغربية ابتسام تسكت حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب.

وتُعد أغنية “مجنونك انا” عملاً غنائياً مغربياً صوتاً وصورة، حيث جاءت باللهجة المغربية وبقالب غنائي سريع، وصُورت على طريقة الفيديو كليب في المغرب.

وحملت أغنية “مجنونك انا” كلمات والحان الفنانة المغربية أميرة زهير وتوزيع رشيد محمد علي، والكليب من اخراج عماد ازويات.

وتُعد أغنية “مجنونك انا” ثاني تعاون بين ابتسام تسكت ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “مباشرة” التي صدرت قبل شهرين وحققت ٤ مليون مشاهدة.

 

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