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الاعتداء على / ومن قبل / قناة الرابعة

محمد توفيق علاوي

6 اكتوبر 2022

الاقتحام الذي تعرضت له قناة الرابعة الفضائية يوم 4 / 10 / 2022 هو اعتداء على اهم مبادئ حرية الصحافة والاعلام، نأمل من الحكومة توفير الحماية الكاملة لكافة المؤسسات الإعلامية فهذا من واجبات الحكومة الأساسية، ومسؤوليتها ايضاً كشف المعتدين واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار مثل تلك الأفعال المضرة بسمعة العراق على المستوى العالمي……

كما اننا في نفس الوقت نعتقد ان قناة الرابعة لم تكن موفقة فيما بثته من برامج قديمة بهدف اثارة الفتنة في هذا الوقت الخطير والحساس، فالأعلام البناء ليس دوره تعريف الشعب بالحقائق فحسب، بل يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع بالشكل السليم والحفاظ على السلم المجتمعي، ويجب ايضاً على هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق أي جهة إعلامية تثير الفتنة والشحناء وتنشر روح البغضاء مما يحرك الشارع باتجاه الفوضى والشغب

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