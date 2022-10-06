التعليم تطلق المعايير الوطنية لاعتماد برامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعايير الوطنية لاعتماد برامج الكليات والمعاهد التقنيات الصحية والطبية في الجامعات العراقية.

وأكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي في كلمته خلال حفل الإطلاق الذي احتضنته كلية التقنيات الصحية والطبية في الجامعة التقنية الوسطى وبحضور المختصين في مجال الجودة والاعتماد بحسب بيان أن”جهاز الإشراف والتقويم العلمي تمكن من استكمال تسعة مجالس وطنية للاعتماد بمختلف التخصصات لافتا في الوقت نفسه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع ضمن استراتيجيتها الاهتمام بالتعليم التقني الطبي لما له من أهمية تمس حياة المواطن وتحقق أعلى مستويات خدمة المجتمع”.

بدورها أوضحت رئيسة المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية شكرية شدهان العكيلي، أنّ”انجاز ملف المعايير الوطنية لاعتماد كليات ومعاهد التقنية الصحية والطبية جاء بجهود مشتركة من أساتذة ومختصين في المجال التقني وقد اسفرت تلك الجهود باعتماد معايير أساسية ركزت على تحديث المناهج وتطوير المصادر التكنولوجية للمعلومات التقنية”.

وأشارت إلى، أنّ”المجلس يعمل بشكل حثيث على تقديم الدعم للجامعات في الاعتماد البرامجي من أجل الإسهام في جودة المخرجات طبقاً لمتطلبات سوق العمل”.انتهى29

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط