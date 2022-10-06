الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد ‹جما› ويدعو إلى تعزيز ثقافة التعايش بين جميع مكونات كوردستان

هنّأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، كافة الإيزيديين في كوردستان والعالم بعيد ‹جما›، داعياً إلى تعزيز ثقافة التعايش بين جميع مكونات كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته: «بمناسبة عيد جما، أتقدم بأحر التهاني لأمير وبابا شيخ الإيزيديين والمجلس الروحاني وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم».

وأضاف «أتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للسعادة والسلام للأخوة والأخوات الإيزيديين وأن يكونوا قادرين على الاحتفال بأعيادهم بسلام وأمان كل عام».

وختم الزعيم الكوردي تهنئته قائلاً: «وبهذه المناسبة، ندعو جميع الأطراف إلى العمل على تعزيز ثقافة التعايش والتآخي ووحدة الصف بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان والحفاظ عليها».

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