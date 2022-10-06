المرور تفصح عن خططها بشأن الزحامات المرورية

كشفت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، عن وجود توجيهات بوضع خطط خاصة، لمعالجة الزحامات المرورية في بغداد. وأفاد المتحدث باسم المديرية، العميد زياد محارب القيسي، في تصريح خص به (المدى) بأن “مديرية المرور العامة تعاني من الكثافات المرورية، بسبب كثرة استيراد المركبات، وعدم حصول اي تطوير لشوارع بغداد، عدا الاكساء”.

وتابع القيسي “وجه مدير المرور العام الدوريات المرورية الصباحية، بمنع ايقاف المركبات على جانبي الطريق، لأنها تؤدي الى الزخم المروري، مع منع المخالفات المؤثرة على حركة سير المرور والمركبات”.

واضاف القيسي” يوجد حاليا تنسيق بين مديرية المرور العام ووزارة النقل، لتنشيط وسائل النقل الجماعي، لتقليل استخدام المواطنين لسياراتهم الشخصية، وتخفيف الزخم المروري”.

وبين القيسي أن “أمانة بغداد بدأت بفتح كراجات خاصة، لمعالجة الزخم المروري، وتوجد ايضا خطط بعيدة الأمد، للعودة الى مشروع تسقيط المركبات، وحث الطلاب على استخدام النقل الجماعي، مع فتح منافذ سير جديدة مثل بناء الجسور والطريق الحلقي، فضلا عن اعادة العمل بالتكسي النهري لمعالجة الكثافات المرورية”.

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