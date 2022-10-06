الناطق باسم القائد العام ينفي احالة ضباط كبار الى الامرة

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الاربعاء، انباء إحالة عدد من كبار الضباط الى الامرة.

وقال رسول في بيان انه “بعد النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد من قبل القادة والضباط في القوات المسلحة ، تحاول بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الترويج لأنباء عن احالة ضباط في الأجهزة الأمنية برتب عالية الى الامرة وهذا الموضوع غير صحيح”.

واضاف ان “هؤلاء الضباط الشجعان لازالوا في مناصبهم وان هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة ومهنية هؤلاء الرجال الأوفياء للعراق وشعبه بل ستكون حافزاً لهم لمواصلة خدمتهم المكللة بالإنجازات”.

ودعا رسول الى” توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً”.

وكانت وسائل اعلام تداولت انباء عن إحالة القائد العام للقوات المسلحة، عدد من كبار الضباط الى دائرة الامرة.

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