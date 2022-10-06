انغام و احمد سعد يحتفلان باليوم الوطني السعودي 92 في جدة

سبتمبر 26, 2022 فنون

ليلة حلقت فيها انغام جمهور جدة “فوق عالي السحب”، شاركها بالاحتفال باليوم الوطني 92 الفنان أحمد سعد، على خشبة مسرح “بنش مارك”.

غنى أحمد سعد مجموعة من اغانية ومنها اغاني تصدرت قائمة الاكثر استمعا في الوطن العربي وتفاعل معه الجمهور مرددا معه جميع اغانية، وعبر احمد سعد عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، وابدى اعجابه بما شاهده من احتفالات في الشوارع والميادين وقال على المسرح “ما شفتش شعب بيحب بلده كده”، وختم احمد سعد الحفل بأغنية “عاش سلمان” معبرا عن سعادته وتشريفة بالمشاركة بهذه المناسبة، متمنيا للسعودية اعياد وطنية مديدة.

صعدت انغام المسرح على صوت هتافات الجمهور الذي استقبالها بحرارة وشوق، ورحبت بجمهورها السعودي مقدمة لهم معايدة باليوم الوطني وقالت: ” كل عام وانتم بخير مبهورة باللي شفته في احتفالات اليوم الوطني والاعلام السعودية المرفوعة من شبات وشباب الوطن”.

26 اغنية قدمتها انغام لجمهور جدة الذي لم يكف عن ترديد جميع اغانيها، وطلبو منها اعادة لجزء من اغنية “عرفها بيا” وقامت انغام بقيادة المايسترو هاني فرحات بإعادتها وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمت انغام الحفل بأغنية “اكتبلك تعهد” ليقف الجمهور لها نهاية الحفل وقفة حب واحترام لما قدمته في هذا الحفل.

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