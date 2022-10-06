بدء تصوير مسلسل «عودة البارون» بمشاركة نجوم الوطن العربي

يستعد فريق عمل مسلسل “عودة البارون”، لبدء التصوير، بمشاركة عدد من نجوم مصر والأردن وسورية.

وأعلن المخرج الأردني سامر خضر، بدء التصوير غدا الاثنين في قصر المسعودي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة يتم تصويرها بين مصر وتركيا، وتدور أحداثه عن شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاماً – ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاج فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة، بحسب مؤلف المسلسل المخرج الأردني سامر خضر، الذي أكد بأن المتفرج العربي سيشاهد حالة فنية جمالية مختلفة عما هو دارج في محاولة لاستخدام اللقطة التي تجعل المشاهد أو المتفرج يستمر في متابعة أحداث المسلسل.

ويعرض “عودة البارون”، ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2023، من خلال القنوات العربية، ويشارك في المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل انتاج اماراتي شركة ارين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور والمشرف العام على الانتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

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