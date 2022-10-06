جهاز مكافحة الارهاب باقليم كردستان يكشف عن ضحايا بالقصف التركي على سنجار

أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن وقوع ضحايا بالقصف التركي على سنجار.

وذكر الجهاز في بيان، أن الطائرات التركية استهدفت الساعة 9:30 مساء اليوم مقرا لمسلحي (يبشه) على جبل سنجار، مبينا أن ‏القصف تسبب بوقوع أضرار بشرية.

ومنذ أكثر أكثر من عام تشن القوات التركية عمليات اجتياح داخل الاراضي العراقي تصل بعمق 150 كم، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة انقرة.

ورغم الدعوات العراقية ومذكرات الاحتجاج الرسمية التي قدمتها لأنقرة، إلا أن الاخيرة لاتزال تواصل عملياتها العسكرية دون الاكتراث إلى مواثيق حسن الجوار واحترام سيادة البلدان.

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