حكومة إقليم كوردستان تفرض تخصيص 75٪ من فرص العمل في أي مشروع في الإقليم لمواطنيه

نشر سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان ، د. امانج رحيم ، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم 172 والصادر في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي ، والموقع من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والذي ينص على تخصيص 75٪ من فرص العمل في أي مشروع في إقليم كوردستان لمواطني الإقليم.

وينص القرار على أن “لا يتجاوز نسبة توظيف العمالة الوافدة في أي مشروع ووظيفة في القطاع الخاص 25٪ من العاملين الأجانب في المشاريع”.

مشيراً ، إلى أن “الشباب العاطلين عن العمل في اقليم كوردستان لهم الأولوية قياساً بالاجانب للحصول على فرص عمل في إقليم كوردستان”.

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