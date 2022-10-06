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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير العدل العراقي

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير العدل العراقي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وزير العدل الاتحادي القاضي سالار عبد الستار.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية لإقليم كوردستان، مع وزارة العدل والسلطة القضائية الاتحادية، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على سيادة السلطة القضائية والمحاكم واستقلالها.

كذلك شهد الاجتماع التأكيد على أهمية إصدار جريدة (الوقائع) العراقية باللغة الكوردية، لكونها لغة رسمية في العراق.

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