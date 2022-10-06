“شجرة هشام سليم” في روما تثير الجدل وإلهام شاهين بجانبها (شاهد)

زرعها فنانون مصريون في العاصمة الإيطالية
وطن- قام فنانون مصريون بزراعة شجرة باسم الفنان الراحل هشام سليم، في العاصمة الإيطالية روما، في خطوة أثارت الجدل بمواقع التواصل.
وأظهرت صور نشرها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدداُ من الفنانين من بينهم إلهام شاهين، ويحيى الفخراني وليلى علوي وأحمد بدير، وهم يلتفون حول شجرة خضراء ويقومون بري هذه الشجرة.
ونشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص في”تويتر” صوراً لها مع الفنانين وعلقت عليها :”زرعنا شجرة خضراء باسم هشام سليم الله يرحمه.. الفاتحة لروح هشام سليم”.
لروح هشام سليم”.
وتوفي الفنان هشام سليم، يوم 22/9، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفن في مقابر العائلة.
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جدل بين متابعي إلهام شاهين
وكشفت تعليقات المتابعين على ما نشرته إلهام شاهين، عن رغبة ملحة في معرفة سبب زراعة شجرة باسم هشام سليم في روما، وليس في مصر مسقط رأسه.
متسائلين:هل لدى الفنان الراحل أصول إيطالية؟
ولكن الأمر يبدو إنه حدث عن طريق الصدفة، بينما كانت تحضر إلهام شاهين ومعها ليلى علوي ويحيى الفخراني مهرجان الأمل السينمائي في روما.
حيث قاموا بزراعة هذه الشجرة تخليدا لاسم فنان كبير وهو هشام سليم.
العبرة بالخواتيم
وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة وفكرة زراعة الشجرة باسم الفنان الراحل بتعليقات وردود متباينة.
حيث بينهم من شجع ما قام به الفنانون المصريون وفاء لزميلهم، وبين من هاجم هؤلاء الفنانين.
وفي هذا السياق علق “محمد حنفي” بنبرة تهكم:”أغلبكم مفسدين وأصحاب اللقطة.”
واستدرك:” وصلوا ميه للغلابة تبرعوا لمستشفي راعوا أيتام”.
وقالت”سماح صفوت” إن الفنان الراحل هشام سليم “ليس محتاجاً لشجر ولا نخل.. بل يحتاج إلى عمل صالح ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به
وتابعت مستنكرة: “هو مش محتاج افلامكم الهابطة دي”.
من جانبه قال “عبد الوهاب حسان”: “ما فائدة الشجرة تضللون الناس بأعمالكم وتزرعون شجرة الرحمة علي أمواتكم.”
مضيفا أن “هناك أناس يموتون جوعا هم أولى من تلك الشجرة”.
وتساءلت “نهى الشحات”: لماذا لم يشتروا جهاز غسيل كلى أو سرير في مستشفي صدقة علي روحه.. بدل أن يذهبوا كلهم ليزرعوا شجرة.”
فيما أثنى “محمد طعيمة” على الفكرة التي تعتبر ـ كما قال ـ لفتة جميلة من اصدقاء مخلصين “ولكن لماذا الصور؟” حسب قوله.
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ودافع ” طارق غالي” عن الفنانين الذين ظهروا في الصورة:” ياجماعة بلاش الكلام ده حتى ولو بمزاح ومحدش يعرف مين اللى مقبول عند ربنا والعبرة بالخواتيم”.
وفي السياق ذاته قال “عزت أرت” علينا أن نعمل نحن لآخرتنا ونترك الناس يعملون ما يرونه صحيحاً من وجهة نظرهم”.
وسخر “احمد حرب ابو زياد” من الفكرة قائلاً :”مجهود جبار بصراحة.. شجرة واحدة.”
وغمز “محمد الشامي” الفنانة إلهام شاهين قائلأ : “فعلًا الراحل هشام سليم يحتاج لدعوات المخلصين مثل السيدة الهام شاهين”.