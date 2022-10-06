قطر تتيح آلاف الغرف الفندقية للحجز من قبل جمهور المونديال

رياضة

تعيد قطر إتاحة آلاف الغرف الفندقية، التي أغلقها منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 للحجز من قبل الجماهير، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث – الهيئة المنظمة لكأس العالم في قطر – والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أوقفت الحجوزات في هذه الغرف لمنح الأولوية للمنتخبات المشاركة في المونديال، والشركات الراعية، وضيوفهم، وكبار المسؤولين والمشجعين، الذين حجزوا باقات الضيافة.

وقبل انطلاق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر، سيتم إتاحة الحجز في الغرف الفندقية غير المخصصة، بحسب شخص مطلع على العملية.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في الفنادق، إنه سيتم توفير المزيد من الغرف في أوائل أكتوبر، ما يخفف من حدة الأزمة.

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، غاي هاتشينسون، إن الغرف ستتوفر بشكل أكبر قريباً.

وأضاف: “سيتم الرد على الكثير من هذه المخاوف على المدى القصير جداً”، مرجحاً أن تكون نسبة الإشغال في سلسلة الفنادق التي يديرها 90%، أو أعلى، خلال مدة البطولة.

وقال متحدث باسم قطر، إنها تسير على الطريق الصحيح لتوفير 130 ألف غرفة للبطولة، وأن أكثر من 117 ألف غرفة متاحة حالياً.

من جهة أخرى، لا يزال الموقع الرسمي للبطولة، يُظهر توافراً محدوداً للغاية في غرف الفنادق خلال الليالي الأولى من المونديال، قبل خروج أي منتخب من الدور الأول.

ويقدر المنظمون، قدوم أكثر من مليون زائر، حيث عملوا على تجهيز 130 ألف غرفة في الفنادق، بالإضافة إلى الشقق والسفن السياحية والخيم الصحراوية، والكبائن في مناطق الجماهير (الفان زونز).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط