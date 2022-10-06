كيم جونغ جي.. وفاة مفاجئة لفنان الأنيميشن الشهير وهذا ما حدث

وطن- توفي في الولايات المتحدة الأمريكية في الثالث من الشهر الحالي، فنان الأنميشن الكوري الشهير “كيم جونغ جي” إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز السابعة والأربعين أثناء محاولته السفر إلى “نيوريوك”. بعد جولة فنية له في فرنسا وحضوره معرضاً في Maghen Gallery بدعم من إصدارات Caurette.

وجاء في نعي الفنان على حسابه في “تويتر”:” ببالغ الحزن نبلغكم بالوفاة المفاجئة لكيم جونغ جي بعد الانتهاء من آخر برنامج له في أوروبا ذهب إلى المطار للسفر إلى نيويورك.. حيث عانى من آلام في الصدر وتم نقله إلى مستشفى قريب لإجراء الجراحة ولكنه توفي للأسف.”

تخصص في الفن والتصميم

ولد “جونغ جي” في بلدة “جويانغ سي” الواقعة في مقاطعة كيونغكي دو بكوريا الجنوبية عام 1975، وفي التاسعة عشرة من عمره التحق بمدرسة للفنون الجميلة تخصص في الفن والتصميم.

وبعدها التحق بجامعة Dong-Eui في بوسان لمدة ثلاث سنوات، وقضى عامين في الجيش الكوري الجنوبي كجزء من وحدة القوات الخاصة.

نُشر أول منشور لرسوماته في مجلة “Young Jump” بعنوان “Funny Funny”، وكتب عددًا من القصص القصيرة وأقام معارض لأعماله وتم إدراج كتابه “الكتاب الهزلي الكوري” في مدارس وجامعات خاصة مختلفة.

وتعاون كيم جونغ جي، مع Seung-Jin Park ، كاتب Tiger the Long Tail ، لرسم ستة مجلدات لمجسمه الهزلي. وعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع المؤلف الفرنسي برنارد ويربر ، في رسم روايتين كان قد كتبهما – وهما “الجنة” في عام 2010 و “الإنسانية الثالثة” في عام 2013.

رسم مباشر

في عام 2011 ، شارك Kim Jung Gi في مهرجان القصص المصورة الذي أقيم في “بوتشون”، حيث قام برسم مباشر لأول مرة على الإطلاق.

وفي معظم الحالات، يعرض الفنانون رسمًا أو لوحة مؤطرة، لكن KJG قرر أن يفعل شيئًا مختلفًا، وضع ورقة على طاولته وبدأ الرسم بشكل مباشر أمام الجميع.

كراسة رسم مذهلة

لدى كيم ستة كتيبات رسم مطبوعة ، أي ما يعادل حوالي 4500 صفحة من الرسومات في فترة 12 عامًا. كما تعاون أيضًا مع الفنان الياباني الأسطوري كاتسويا تيرادا في عام 2017. ووضع معه كراسة رسم مذهلة من الرسومات المختلفة.

وبحسب معلومات نشرت على موقعه الإلكتروني، فإن الفنان الكوري الجنوبي “كيم جونغ جي” ألف العديد من القصص المصورة في بلده الأصلي. وسرعان ما أصبح أحد المشاهير في عالم القصص المصورة بسبب مؤلفاته الكثيفة ، والتي غالبًا ما تحولت إلى أغلفة متنوعة ليتم تجميعها.

موسوعة غينيس

وأضاف المصدر أن كيم جونغ جي، كان قادرًا على رسم اللوحات الجدارية الضخمة بيديه العاريتين وبسرعة فائقة، وقد اختص بالفعل بالرسومات الحية.

حيث قام برسم لوحات بشكل مباشر تحت أعين الجمهور، وساعدت قدرته على حفظ وإعادة إنتاج حشود من الشخصيات والمخلوقات والمباني الأخرى دون مساعدة، في صياغة أسطورة اسمه ليغدو من أكثر المصممين إثارة للإعجاب في العالم.

دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رسم في الحجم، عن لوحة بعنوان ” أطول رسم للقرد في فن عين السمكة”.