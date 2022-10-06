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مدير الدفاع المدني: نطلب “لفات فلافل” اثناء واجبات الإنقاذ لعدم وجود تخصيصات

قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الأربعاء، نه يتم التحالف مع أقرب مطعم “فلافل” اثناء واجبات الانقاذ.

وذكر بوهان، في حديث متلفز،: “بأوقات الحوادث نتحالف مع اقرب مطعم “فلافل”، لعدم وجود تخصيصات مالية للدفاع المدني”.

وأضاف: “ليس لدي صلاحية اصرف دينار واحد لإطعام المنتسبين بأوقات الحوادث، وأنا من يدفع أموال الطعام للمنتسبين أثناء الواجب”، مؤكدا “عدم وجود تخصيصات تغذية للمنتسبين في الموازنة”.

وتابع قائلا: “عند الحوادث (نشوف) اقرب مطعم فلافل نتحالف (وياه)”.

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