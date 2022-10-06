مسؤول في دولة الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أهمية اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

قال مسؤول إسرائيلي مُطلع على سير المفاوضات، حول ترسيم الحدود البحرية، إنه “من الممكن جسر الهوة بين الطرفين”.

ووصف مسؤول أمني إسرائيلي الاتفاق المتبلور مع لبنان، بأن “له بعد استراتيجي هام وتأثير في السنوات المقبلة”.

وأضاف أن “أهمية الاتفاق في هذه الفترة، هي لجم تأثير إيران وحزب الله الهائل على الطاقة في لبنان، وإذا تم أخذ هذا منهما، فسيتم في الأمد البعيد المس بالتأثير الإيراني في جوانب أوسع، ولذلك، إذا كان بالإمكان إنهاء ذلك (أي التوصل لاتفاق) فإنه سيكون مجدياً للغاية”.

وبشأن احتمال التصعيد، قال إنه “موجود طوال الوقت، وإسرائيل مستعدة لأي سيناريو”.

من جهة أخرى، ينعقد بعد ظهر اليوم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، من أجل البت في مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن قدم (لبنان) رده على الاتفاق للوسيط الأميركي أموس هوكستين، الأربعاء.

تحرير: عاصم عبد العزيز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط