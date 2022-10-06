مسرحية

طائر الحب الشاعر العراقي العملاق طار وعاد للعراق

فاضل صبار البياتي

هذا نص تمثيلي درامي وثائقي مستوحى من حياة الشاعر العراقي التركماني العملاق محمد سليمان أوغلو الملقّب بـ “فضولي البغدادي” والذي أطلق أسمه قبل فترة قريبة على مطار جديد كبير وعالمي افتتحه الرئيس التركي رفقة الرئيس الأذربيجاني . يصلح أن يكون هذا العمل التمثيلي للإذاعة وللمسرح ويمكن أن يكون فلماً روائياً تسجيلياً. وفي هذا العمل الأدبي التمثيلي الجميل أدخلت بعض الحوارات باللغة التركية

الشخصيات

الراوي / الشاعر / الطيار / المضيفة /الفتاةالعاشقة تحسن لغتين العربية والتركية / مذيع الصالة

1

“مع موسيقى مناسبة”

الراوي / طائر الحب الشاعر العراقي العملاق

طار وعاد للعراق

مؤثر صوتي لناس ينتظرون في صالة إنتظار في المطار

مذيع الصالة / “نسمع صوته من خلال السماعة” أهلاً بكم في مطار بغداد أخواننا المسافرين. الطائرة المغادرة من مطار بغداد بعد نصف ساعة هي إلى أذربيجان وستهبط في مطار “فًضّولي” الشاعر العراقي العملاق الذي أُطلِق اسمه على هذا المطار الجديد الكبير بأذربيجان, سفرة سعيدة

2

“في داخل الطائرة وهي محلقة في الجو”

المضيفة / أعزائي المسافرين معنا في هذه الرحلة من بغداد إلى تركيا ومن بعد ذلك إلى مطار في أذربيجان

أصوات المسافرين تتداخل / هو شاعر أنا قرأت له بالعربية

أنا قرأت له بالتركية.. أنا قرأت له بالفارسية.

المضيفة / أهدأوا أرجوكم أعزائي المسافرين أنا درست الآداب وأعمل الآن مضيفة. الشاعر كتب قصائده في كل هذه اللغات

كتب باللغة التركية والعربية الأذربيجانية والفارسية

أصوات المسافرين تتداخل مرة أخرى/ نعم.. نعم.. أجل.. معكِ حق. هو كتب شعرِه بكل هذه اللغات.

3

في غرفة الطيار في الطائرة

الطيار / يازميلتي المضيفة لماذا صوت المسافرين في الطائرة عالياً؟

المضيفة / كلهم متحمسون ويتناقشون.

يتناقشون؟لكنني أسمع لغات عديدة منهمالطيار /

4

“مع المؤثر الصوتي لإقلاع طائرة يأتي حديث شخصية الراوي”

الراوي / الصفحات الاولى من تاريخ الادب التركي تفتخر بعلمين كبيرين من مؤسسييه. والاثنان عراقيان تركمانيان، هما (فضولي البغدادي، ونسيمي البغدادي)! يعتبر(فضولي) هذا الشاعر العربي التركماني الكربلائي البغدادي، من أول وأكبر شعراء التركية والعربية التركمانية والآذرية

وُلِد هذاالشاعر العراقي التركماني محمد سليمان أوغلو (فضولي البغدادي) في مدينة كربلاء العراقية في عام 1494.

5

في مكان جميل وعند شجرة مثمرة وتحتها صخرة تصلح للجلوس هناك يقف الشاعر منتظراً.. يتحدث في هذ الجزء اللغة التركية والعربية

الشاعر / “يتسائل مع نفسه”

أين هي؟ موعدنا هنا الآن.

هنا تدخل فتاة وهي محرجة لأنها جاءت متأخرة

الفتاة/ “تتكلم بالعربية والتركية! aşkım فضولي حبيبي Selamun Aleykum سلامون عليكم

حبي أنت كل شيء بالنسبة لي A؛kım sen benim her؛eyimsin

الشاعر / يصعب علي أن أعيش بدونك Yokluğun zoruma gidecek benim benim ولكن لاتتأخري حينما تمنحين وعداً.

الفتاة/ مثلما أنت شاعر كبير بلغات كثيرة فأنت عاشق مثالي بكل شيء

تعالي لنجلس هنا عند هذه الصخرة حتى أسمعك أبيات شعرية جميلة من ديواني الجديد”ملحمة مجنون ليلى” وبالتركية الآذرية داستان ليلى ومجنون.

6

الراوي / شكّلت قصائد الغزل جزءاً كبيراً من أشعار “شاعر الشرق الأول” فضولي البغدادي، وتتميّز أبيات شعره الغزلية بالعمق في محاولة فهم العالم الداخلي للإنسان العاشق.

نقل فضولي مايجيش في النفس البشرية من عواطف وأفكار ومايختلج فيها من أحاسيس ومشاعر بصميمية واخلاص وصدق وحماسة وبساطة ضمن قصائده الغزلية في ملحمة ((ليلى ومجنون)) تارة بلسان ((ليلى)) وتارة أخرى بلسان ((مجنون)). حيث يقول على لسان ((مجنون))

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الشاعر يلقي قصيدة لحبيبته عند الشجرة

الشاعر / العاشق هو من يجود بنفسه من اجل الحبيبة

فمن لايقدر على الجود بالنفس عليه ان لاينجذب نحو الحبيبة

“الفتاة معجبة بالقصيدة فتتحدث بالتركي والعربي”

الفتاة / عقلي و قلبي لم يسبق و أحبا أحداً هكذا

Aklım, kalbim hiç kimseyi bِyle sevmediler

8

الراوي / عاش الشاعر العملاق محمد سليمان فضولي البغدادي سنوات عمره الاخيرة في كربلاء في خدمة مرقد سيدنا الامام الحسين عليه السلام،. وكان يقوم بالرعاية والإهتمام بكل مايحتاجه المرقد الطاهر. وتوفي حينما بلغ الثانية والستين من عمره، وبناءً على وصيته دفن في باب القبلة من مرقد سيدنا الامام الحسين(ع).

9

“في داخل الطائرة وهي محلقة في الجو”

الطيار/ يازميلتي المضيفة بعد دقائق سنهبط فى مطار.

المضيفة/ كانت رحلة ممتعة وجميلة

الطيار/ كيف أحوال المسافرين من كل اللغات؟

المضيفة/ كلهم سعداء وفرحين ويجمعهم حب الشاعر الكبير الذي أبدع ونظم أروع القصائد بلغاتهم كلهم.

الطيار/ سنهبط الآن في المطار الجديد العملاق الذي تبلغه مساحته أكثر من مئة كيلومتراً

المضيفة/ مطار كبير عملاق بأسم إنسان رائع عملاق طار شوقاً وحباً وعاد للعراق.

المضيفة/ “من خلال السماعة” أعزائي المسافرين الحمد لله على سلامة الوصول.

“مؤثر صوتي لهبوط الطائرة في المطار”

الختام مع أغنية أو موسيقى مناسبة

فاضل صبار البياتي

الأربعاء 27 تموز 2022

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