مسيرات تركية تقصف مجدداً ضواحي السليمانية

ذكر مصدر محلي في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة تركية قصفت مجدداً مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK في ضواحي السليمانية.

وقال همين إبراهيم مدير ناحية شارباژير لـ ‹كوردستان 24›، إن طائرات مسيّرة قصفت مواقع في قريتين تقعان في حدود ناحيته في ضواحي السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان.

ولم يؤكد ما إذا كان القصف قد استهدف مواقع لـ PKK، وأضاف «لا يوجد لحزب العمال أي مقرات في الناحية».

إلا أن مصدراً محلياً أبلغ ‹كوردستان 24› بأن القصف استهدف PKK، مشيراً الى أن للحزب وجوداً في أطراف الناحية حيث وقع القصف.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

ومساء أمس الثلاثاء، قصفت طائرات مسيرة وأخرى حربية، عدة مواقع بين قضاءي شارباژير وبينجوين ضمن حدود محافظة السليمانية، إحدى هذه المواقع كانت قد تعرضت ظهر أمس لقصف مماثل.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فإن طائرة مسيرة استهدفت مجدداً، مساء أمس، نفس الموقع الذي جرى فيه استهداف سيارة لـ PKK في قرية شيخەل ماريني قرب ناحية زلان بقضاء شارباژير، بعد ظهر الثلاثاء.

كما استهدفت طائرة أخرى، والتي كانت طائرة حربية وفق شهود عيان، مواقع بين قريتي بەیانان و رنگينە، بين قضاءي شارباژير وبينجوين.

كذلك أفادت المعلومات الواردة بتعرض مواقع أخرى ضمن حدود قرى (زەلکان) و(کۆشکەوە) و(سالیاوا) في قضاء بينجوين، فيما لم تعرف حتى الآن الخسائر الناتجة عن القصف.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن طائرة مسيّرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لحزب العمال الكوردستاني PKK في الساعة 14:35 من بعد ظهر أمس في ناحية (زلان) التابعة لقضاء (شارباژير) في محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب وإصابة آخر بجروح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال قائمقام قضاء شارباژير، شاهو عثمان: إن «القصف استهدف سيارة لمسلحي الحزب التركي على جسر شيخەل ماريني قرب ناحية زلان».

مبيناً أن «هناك قتلى وجرحى نتيجة القصف وفق حصيلة أولية».

لافتا إلى أن «القوات الأمنية توجهت فوراً إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته».

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