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مقتل 20 شخصاً بينهم أطفال في تايلاند بعد قيام مسلح بإطلاق النار داخل حضانة

العالم

قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، الخميس، إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا في إطلاق نار جماعي، في أحد الأقاليم، شمال شرق البلاد.

وأفاد نائب المتحدث باسم الشرطة، أرتشون كريتونغ، أن “هناك ما لا يقل عن 20 قتيلاً، لكن التفاصيل ما زالت تتواتر”.

وقد لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم، بينهم أطفال، بعد أن اقتحم رجل مسلح بمسدس وسكين حضانة فى شمال شرق تايلاند، الخميس، بحسب الشرطة التايلاندية.

وقال أتشيون كرايثونغ، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، لوكالة فرانس برس، إن الحادث وقع في مقاطعة “نونغ بوا لام فو”، وأن المهاجم لا يزال طليقاً.

تحرير: عاصم عبد العزيز
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