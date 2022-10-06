ممثلون أتراك من أصول عربية.. بينهم عراقيون

هناك عدد من النجوم الأتراك، الذين يحملون أصولاً عربية، وهذا الأمر ليس بغريب، فالدولة التركية قريبة في كثير من العادات والتقاليد والأمور من الدول العربية، ولعل هذا التقارب هو ما صنع نجاح الدراما التركية ونجومها في الوطن العربي.. تعالوا نستعرض لكم أبرز النجوم الأتراك، الذين يحملون أصولاً عربية.

مراد يلدريم

يرتبط النجم مراد يلدريم بعلاقة وحب للوطن العربي، ليس فقط من ناحية والدته السورية، ووالده الذي نشأ في بلدة تركية تتشارك الحدود مع سوريا وهي ماردين، لكنه أيضاً تزوج ملكة جمال المغرب إيمان ألباني.

ووالدة مراد يلدريم التقت والده عندما كان يعمل مدرساً في سوريا، وهي تتحدث العربية، لكن مراد نفسه ولد وترعرع في تركيا، ودرس الميكانيكا في جامعة يلدز بإسطنبول.

مرت فيرات

النجم مرت فيرت ينحدر من أصول سورية شامية عائدة إلى والدته، وولد في أنطاكيا 10 يناير 1981، ووالده هو المطرب نهاد فيرات، وحقق مرت فيرات نجاحاً في الدراما التركية.

سليم بيرقدار

النجم سليم بيرقدار، سليل عائلة تركمانية عراقية، هاجر لتركيا رفقة العائلة هرباً من الحرب العراقية الإيرانية، واستكمل دراسته في إسطنبول، ولعل أبرز أدواره كان “سنبل آغا” في مسلسل “حريم السلطان”.

سيلين شكرجي

صرحت النجمة سيلين شكرجي، في لقاء سابق، بأن والدها أصوله عربية سورية، بينما تحمل والدتها أصولاً أذربيجانية، هجرهم والدها في الطفولة، وأطلق عليها لقب “نجمة تركيا المدللة”

تحرير: سرمد القيسي