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نجاة رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا من محاولة اغتيال في البصرة (فيديو)

 

نجا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الخميس، من محاولة اغتيال بمحافظة البصرة.

وقال مصدر امني ، إن “الشيخ خالد الملا تعرض لمحاولة اغتيال في فندق “مناوي باشا” بمحافظة البصرة”.

ولم يتسن الاتصال بالشيخ خالد الملا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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