نجاة رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا من محاولة اغتيال في البصرة (فيديو)

نجا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الخميس، من محاولة اغتيال بمحافظة البصرة.
وقال مصدر امني ، إن “الشيخ خالد الملا تعرض لمحاولة اغتيال في فندق “مناوي باشا” بمحافظة البصرة”.
ولم يتسن الاتصال بالشيخ خالد الملا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
نجا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الخميس، من محاولة اغتيال بمحافظة البصرة.
وقال مصدر امني ، إن “الشيخ خالد الملا تعرض لمحاولة اغتيال في فندق “مناوي باشا” بمحافظة البصرة”.
ولم يتسن الاتصال بالشيخ خالد الملا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
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