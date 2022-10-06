نجاة رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا من محاولة اغتيال في البصرة (فيديو)

نجا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الخميس، من محاولة اغتيال بمحافظة البصرة.

وقال مصدر امني ، إن “الشيخ خالد الملا تعرض لمحاولة اغتيال في فندق “مناوي باشا” بمحافظة البصرة”.

ولم يتسن الاتصال بالشيخ خالد الملا لمعرفة المزيد من التفاصيل.