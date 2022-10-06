واشنطن بوست: تعرّض سيارة نائبة الرئيس الأمريكي إلى حادث نتيجة خطأ السائق

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن سيارة تُقل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، تعرضت لحادث قبل أيام، إلا أن الخدمة السرية تحدثت عن أن ما حصل كان مجرد “عطل ميكانيكي”.

وأضافت الصحيفة أن “السيارة التي تقل هاريس كانت ضمن موكب لنقلها إلى مقر عملها، والحادث وقع بطريق مغلق في العاصمة (واشنطن)، صباح الاثنين”.

وأثار الحادث “قلق مديرة الخدمة السرية ونائبة الرئيس، وأعاد المخاوف بشأن تاريخ الوكالة في إخفاء أخطائها”، بحسب شخصين مطلعين على الحادث، تحدثا للصحيفة.

واصطدم “عميل الخدمة السرية (السائق) الذي كان يقود سيارة هاريس رباعية الدفع، بحافة نفق في وسط المدينة بقوة، الأمر الذي استدعى استبدال إطار السيارة، ما أدى إلى توقف الموكب بالقرب من Foggy Bottom في الساعة 10.20 صباحاً”، كما قال الأشخاص الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتضيف الصحيفة أنه “كان لا بد من نقل هاريس إلى سيارة أخرى في الموكب، حتى يتمكن العملاء من نقلها بأمان إلى البيت الأبيض”.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن “المستوى العالي من التدريب المطلوب للعملاء الذين يقودون سيارة الرئيس وسيارة نائبة الرئيس، وهو أمر روتيني طبيعي، دفع الكثيرين في الخدمة السرية، وكذلك هاريس، إلى التساؤل عن كيفية حدوث مثل هذا الحادث”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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