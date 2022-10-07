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أردوغان يجري محادثة هاتفية مع بوتين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ أكتوبر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت عن  دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيسن ناقشا واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو.

وأشارت إلى أن أردوغان وبوتين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس التركي استعداده للمساهمة في الحل السلمي لقضية الأوكرانية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، حسبما ذكرت الوكالة.

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