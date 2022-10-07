إبتسام تسكت تروّج لأغنيتها الجديدة

الرباط – الزمان

أطلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت على محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعمل فني جديد من خلال أغنيتها الأخيرة “مجنونك أنا” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج عماد أزويات.وحصدت الفنانة المعربية نجاح الأغنية بعد أسبوع من طرحها محققة نسبة مشاهدات عالية، حيث تخطت المليون و 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بأسبوع واحد.أغنية “مجنونك انا” من كلمات والحان أميرة زهير وتوزيع رشيد محمد علي، وتقول كلماتها(قلبي صافي ضرب عقلي طار وهرب، زعما نكون كنحب نكون نحب،ع يوني عليه مالت،وبان ليا غادي سالت،ومني باغي يهرب باغي يهرب،خطوة تقتل نظرة تذبح،وللي شاف فيه ما يربح،يبقا طاير عقلو حاير كيموت). الى ذلك عبرت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن فرحتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الأخيرة التي أطلقتها منذ أسبوع تقريبا، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بإدارة المخرج اللبناني دان حداد.ونشرت روان مقطع فيديو قصير من أغنيتها “إختاري” وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه قائلة: “أغنية اختاري حقت المليون مشاهدة مبروك علينا وشكررا لكم اذا ما شفتوا الفيديو كليب ليلحين، لازم تشوفونه”. و”إختاري” من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمر اسماعيل وريمكس دي جاي بيتر.

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