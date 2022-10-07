الركود يحوم حول الاقتصاد الألماني في 2023

يتوقع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0.4 في المئة وتضخم بنسبة 8 في المئة العام المقبل في ألمانيا، بحسب عدد صحيفة بيلد اليومية الذي ينشر الجمعة.

واعتمدت الصحيفة الألمانية على ما يسمى بتوقعات الحكومة لـ”الخريف” والتي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل.

هذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في نهاية سبتمبر خمسة معاهد ألمانية “دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو اتش وآر دبليو آي” في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1.4 في المئة عام 2022 وتضخما بنسبة 8.8 في المئة العام المقبل مقابل 8.4 في المئة هذا العام.

ووفق صحيفة بيلد، يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف في عام 2023 إلى 5.4 في المئة، من 5.2 بالمئة في عام 2022.