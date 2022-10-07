الصحة العالمية: كورونا تمثل تهديداً حقيقيا في الوقت الراهن

اكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها. وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد الماضي أن “الجائحة انتهت” هذا وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال سابقاً إن العالم لم يكن في أي وقت من الأوقات في وضع أفضل مما هو عليه الآن للقضاء على جائحة كوفيد-19، وحث الدول على مواصلة جهودها لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 6 ملايين نسمة.

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