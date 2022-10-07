علقت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، على تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الفتلاوي في تغريدة “الفتلاوي: لن ننتظر لنهاية الدهر بلا حكومة”. أدناه نص التغريدة:

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