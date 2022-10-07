الكهرباء: عطل بأنبوب الغاز الإيراني المورد يتسبب بتأثر تجهيز الطاقة عن بغداد بشكل مؤقت

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن حدوث عطل في أنبوب الغاز الإيراني المورد الذي أثر على التجهيز في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنه” بالوقت الذي اثمرت جهود اخوانكم في وزارة الكهرباء من تحقيق زيادة عن الصيف الماضي بحصص بغداد والمحافظات من الطاقة الامر الذي لمسه المواطنون بتحسن ملحوظ بساعات تجهيز الكهرباء، نلفت عناية المواطنين، الى وجود خلل لدى الجانب الايراني بأنبوب الغاز الناقل الى العراق للمنطقة الوسطى، هو عبارة عن وجود ثقب ادى الى تسرب الغاز بمقطع جزئي”.

وأضافت، أنه” سيتم بموجبه توقف امدادات الغاز من الساعة 12 ليلاً من اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة صباح غد السبت ،لغرض إجراء الصيانة اللازمة ومعاودة ضخ الغاز”.

وأشارت إلى أن” توقف امدادات الغاز جاء نتيجة هذا الخلل المؤقت وسيتسبب بتحديد احمال المنظومة وفقدان ما يقارب 4500 ميكا واط ،الامر الذي سيأثر على تجهيز الكهرباء لمحافظة بغداد لمدة (6 ساعات فقط )ريثما تنتهي اعمال الصيانة، راجين تفهمكم لهذا الخلل الطارىء والمؤقت والتعاون مع ملاكاتنا بتقنين الأستهلاك للمحافظة على احمال المنظومة وخدمتكم”.

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