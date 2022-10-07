المندلاوي يناقش بحضور الغانمي أوضاع الناصرية

مقتل طفلة على يد إبن عمها جراء العبث بسلاح والدها في ميسان

ناقش نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ، الوضع الامني في ذي قار وتخصيصات الوزارة في قانون الامن الغذائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المندلاوي ترأس اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية بحضور الغانمي والملاك المتقدم في الوزارة ،لبحث عدداً من الملفات الهامة منها الواقع الأمني في عموم البلاد ،ولاسيما احداث الناصرية الاخيرة ومتابعة نفقات الوزارة للأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي). وشهدت ،الناصرية اول امس ، اعمال شغب اعقبت تظاهرات احتجاجية قرب مبنى المحافظة. واعلن المحافظ محمد هادي الغزي (اعتقال 30 مخربا خلال الاحداث التي شهدتها الناصرية بعد اقدام مندسين على حرق مبنى المحافظة). وفي ميسان ،افادت مديرية شرطة المحافظة ، بمصرع طفلة تبلغ من العمر اربعة اعوام ،إثر إطلاق النار من ابن عمها البالغ تسعة اعوام ، بعد العبث بمسدس والد الطفلة . وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحادث وقع في احدى مناطق مدينة العمارة ، وفور تلقي إخباراً ، توجهت مفارز شرطة الى مكان الحادث ، لإجراء الكشف على الجثة وضبط السلاح المستخدم بالإضافة الى إيداع الطفل الجاني التوقيف على ذمة التحقيق )،

واضاف ان (الضحية تم نقلها إلى المستشفى،بعد إصابتها في منطقة الرأس،وبسبب شدة الاصابة فارقت الحياة على الفور،وقد زعموا ذوي المجني عليها ان الطفلين كانا يمارسان اللعب بالسلاح متجاهلين خطورته).والقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على ستة ارهابيين وثلاثة تجار للمخدرات ومتهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في ميسان والانبار وطوزخورماتو. وذكرت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعمليات استباقية نوعية استهدفت الاطاحة بالعناصر الارهابية، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الانبار وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب طوزخرماتو)، واشار الى (نصب كمائن محكمة وعلى أثرهن تم القاء القبض على الارهابيين وتجار المخدرات ومتهمين بمواد قانونية اخرى في قضاء العمارة و في منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة وفي طوزخرماتو وفق احكام المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات والمادة 413 ق.ع). واستهدف مجهولون ،منزل منتسب في كهرباء الجنوب والناشط في التيار الصدري سرمد التميمي ،بعبوة محلية الصنع في منطقة الجمعيات وسط البصرة،بحسب شهود عيان.

الى ذلك ، اعتقلت مفارز جهاز الامن الوطني، اربعة أشخاصٍ مجدوا النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار.واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لمذكرة قضائية، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على اربعة أشخاصٍ قاموا برفع صورٍ وإطلاق هتافات تمجد النظام السابق أثناء احتفالات العيد الوطني في الأنبار، حيث تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، واحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لاحكام الدستور)، واشار البيان الى ان (مفارز الجهاز مستمرة برصد ومتابعة كل الممارسات التي تخرق القانون وتهدف لخلق حالة من الفوضى ويثمن مواقف أهل المحافظة الرافضين لكل ما من شأنه الاساءة إلى الاستقرار المجتمعي).

المحافظات – مراسلو (الزمان)

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