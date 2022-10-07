النجف : نجاح تثبيت كسور معقدة في الوجه لمصابة بحادث

النجف – سعدون الجابري

أكد الفريق الطبي الذي ترأسه أخصائي جراحة الوجه و الفكين حيدر جهاد الهاشمي أن مصابة من أهالي الديوانية، و صلت الى طوارئ مدينة الصدر الطبية ، بعد أن تعرضت لحادث سير في محافظة القادسية وتمت إحالتها من مستشفى الديوانية العام لمدينة الصدر الطبية في النجف . و بين الهاشمي في تصريح أمس انه (بعد إجراء كافة الفحوصات السريرية و الشعاعية للمصابة ، تبين و جود كسور متعددة في الوجه أدخلت المريضة على أثرها صالة العمليات .. بعد المفراس ، و تم تثبيت الكسور المعقدة بواسطة صفائح التيتانيوم بنجاح). موضحاً (العملية أستغرقت 4 ساعات متواصله ، و أن العملية تكللت بالنجاح و المريضة بصحة جيدة ، و ترقد الآن في ردهات مدينة الصدر الطبية لتلقي العلاجات و العناية اللازمة).

مؤكداً أن (أجراء مثل هكذا عمليات كبرى و معقدة هو دليل على توفر الإمكانيات المتطورة في مدينة الصدر الطبية ، في ظل الدعم المستمر من مدير مدينة الصدر الطبية الدكتور عبد العالي الغزالي). و قدم الشكر و التقدير للفريق الطبي المتكون من حارث الرماحي وحسين الميالي و زياد الزبيدي و رأفت الخزعلي و علي العبايجي كذلك لأطباء التخدير بأشراف ماجد الحساني و مساعدي التخدير و الملاك التمريضي و مساعدي الجراحة.

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