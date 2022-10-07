بالفيديو.. لحظة استسلام جنود روس للقوات الأوكرانية

ظهر مجموعة من الجنود الروس في مقطع مصور وهم يسلمون أنفسهم للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، في وقت تواصل القوات الروسية التقهقر جنوبي البلاد، وفقا لصحيفة “التليغراف” البريطانية.

في مقطع فيديو مدته ست دقائق صوره جندي أوكراني على خط التماس، يمكن رؤية مدرعة روسية وهي تقترب من جنود أوكرانيين حاملة راية بيضاء معلقة على سبطانتها.

بعدها خرج طاقم المدرعة المكون من ثلاثة جنود روس وأيديهم فوق رؤوسهم، واقترب منهم الجنود الأوكرانيون، الذين طلبوا منهم إلقاء أسلحتهم والانبطاح على الأرض.

وتقول الصحيفة إنه يُعتقد أن عملية الاستسلام جرت وفق اتفاق مسبق، حيث خصصت الحكومة الأوكرانية مؤخرا خطا ساخنا للجنود الروس الذين يرغبون في إلقاء أسلحتهم.

وتحدثت الصحيفة عن مخاوف من تراجع معنويات قوات الاحتياط الروسية التي استدعاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي للقتال في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن بعض الجنود الروس على وشك التمرد بينما يكافح الجيش لاستيعاب وتدريب مئات الآلاف من الرجال.

وفي أول علامة احتجاج رئيسية في صفوف تلك القوات، كشفت الصحيفة أن مئات الجنود الروس تجمعوا عند خط سكة حديد في منطقة بيلغورود الجنوبية الغربية على الحدود مع أوكرانيا، قائلين إنهم أرسلوا إلى أوكرانيا دون أن يتلقوا أي تدريب.

وظهر الجنود في مقطع فيديو نشر على صفحة روسية قومية متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وقال أحد الجنود، من دون أن يعرف عن نفسه، إن عدد زملائه يبلغ 500 جنديا، مضيفا: “لدينا أسلحة لكننا لسنا جزء من أي وحدة عسكرية”.

وأضاف: “لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون.. ضباطنا يعاملوننا كالماشية”.

وامتنعت وزارة الدفاع الروسية عن التعليق على مقطع الفيديو، لكن مسؤولا لم يذكر اسمه من المنطقة العسكرية الغربية الروسية قال لوكالة ريا نوفوستي للأنباء إن الجنود لن يذهبوا إلى أوكرانيا، ولكنهم متوجهون إلى مركز تدريب في جنوب روسيا.

ويشن الجيش الأوكراني هجوما على جميع الجبهات منذ بداية سبتمبر، وقد استعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستية مهمة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان. وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر، إلى شفير كارثة.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية في الجنوب نتاليا غومينيوك، الخميس، إن “القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر”، محددة للمرة الأولى مدى تقدم الأوكرانيين.

وأكدت القوات الأوكرانية استعادة 29 بلدة من الروس منذ الأول من أكتوبر.