 تحذيرات من انهيار الهدنة باليمن واغلاق باب المندب وقناة السويس وضرب منصات النفط بالخليج

بيان صحفى

حذر المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسى زيدان القنائى من انهيار الهدنة باليمن بين الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف العربى الذى تقوده السعودية والامارات وعودة القتال باليمن مجددا

واكد ان انهيار الهدنة بين دول مجلس التعاون الخليجى والحوثيين سيؤدى الى استهداف وضرب المنشات النفطية بالامارات والسعودية وتاثر امدادات الطاقة العالمية

كما حذرت المنظمة من ان استمرار الحرب باليمن او انهيار الهدنة سيؤدى لنتائج كارثية قد تدفع الحوثيين الى اغلاق مضيق باب المندي واغلاق قناة السويس وتوقف حركة التجارة العالمية

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