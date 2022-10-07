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عالية نصيف: الربط الكهربائي مع الأردن هو انتصار للفاسدين واحتفال بالفشل المتعمد 

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أكدت النائبة عالية نصيف ان الربط الكهربائي مع الأردن هو انتصار للفاسدين في وزارة الكهرباء واحتفال بالفشل المتعمد في هذا القطاع المهم طيلة السنوات الماضية.

وقالت في بيان اليوم :” ان وزارة الكهرباء بدلاً من تأهيل وصيانة محطاتها وزيادة انتاجها ستقوم بمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية من الأردن بهدف استيراد الكهرباء من بلد يعتمد على المساعدات العراقية “.

وبينت :” ان المصالح السياسية والفساد والكومشنات وراء هذا الربط، لأنه من غير المعقول ان العراق الذي يفترض أنه بلد الثروات يمد خطوطاً بطول 300 كيلومتراً ليستورد كمية ضئيلة جداً من الكهرباء من الأردن، علماً بأن هذه الخطوط والأبراج ستحتاج جيشاً لحمايتها من التفجير “.

وتابعت نصيف :” ان هذا الربط في حال تنفيذه يعد انتصاراً للفاسدين واحتفالاً بالفشل المتعمد في قطاع الكهرباء، ويضاف الى قائمة التخريب الذي مارسه الفاسدون طيلة السنوات الماضية “.

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