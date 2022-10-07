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قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة هجومية روسية من طراز سو- 25 في منطقة خيرسون

صرّح المتحدث باسم القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية العقيد يوري إغنات في إحاطة إعلامية بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة روسية هجومية معادية من طراز “سو -25″، حسبما نقلت وكالة “أوكر إينفورم”.

وقال: ” من أكثر الأخبار السارة،  أنه بالإضافة إلى إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة تكتيكية أو حتى ضاربة، قبل ساعات قليلة فقط، حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، تم إسقاط طائرة هجومية أخرى من طراز “سو -25″ للمحتلين الروس في منطقة خيرسون”.

وأشار إلى أن القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت في المساء ثلاثة أهداف جوية،  ثلاث طائرات مسيّرة انتحارية “شاهد 136″، وعدا عن ذلك دمرت الدفاعات الجوية التابعة للبحرية الأوكرانية ثلاثة من أصل ثلاث طائرات مسيرة انتحارية”.

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