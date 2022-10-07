مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان: قصف تركي على سنجار يتسبب بسقوط ضحايا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، شن القوات التركية لقصف جوي على جبل سنجار، مشيراً إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية في المكان.

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، الخميس (6 تشرين الأول 2022)، أن الطائرات الحربية التركية، قصفت مقر وحدات حماية سنجار في جبل سنجار، مضيفة أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت أنه بحسب معلومات الجهاز، فقد وقع القصف مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 21:30 حيث قامت الطائرات الحربية للجيش التركي، باستهداف مقر مسلحي وحدات حماية سنجار، على جبل سنجار، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية.

ولم يذكر الجهاز أعداد الضحايا والمصابين إثر عملية القصف.

بدوره، صرح قائد قوات حماية إزيدخان، حيدر ششو، بأن الاستهداف تمّ في الساعة التاسعة مساء، حيث شنت القوات التركية بالطائرات، قصفاً على مركز لحزب العمال الكوردستاني قرب مزار “جل ميران” على جبل سنجار.

من جانبه، أكد النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، محما خليل لرووداو، أن القصف تسبب بخسائر بشرية ومادية لكن لم يتم التعرف على حجم الأضرار حتى الآن.

ويوم (11 أيلول 2022)، أعلن قائد قوات حماية ازيدخان، حيدر ششو، مقتل ثلاثة اشخاص اثر استهداف سيارة بطائرة مسيّرة تركية، فيما ذكرت وسائل اعلامية تابعة لحزب العمال الكوردستاني ان السيارة المستهدفة كانت تعود لوحدات المقاومة في سنجار.

ترى تركيا أن من حقها الولوج الى داخل الاراضي العراقية، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي تعتبره تركيا “خطرا على امنها القومي”.

وحسب معلومات ، فقد أقامت القوات التركية 58 نقطة عسكرية في المناطق الجبلية الحدودية من محافظة دهوك، خلال الأشهر الثلاثين الماضية.

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