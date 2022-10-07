Posted on by

منتخب العراق لكرة الصالات يودّع تصفيات آسيا

ودع المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، تصفيات آسيا بعد تعادله أمام نظيره الكويتي 2-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكأس اسيا لكرة الصالات الجارية في الكويت.

إن الشوط الاول انتهى بتقدم العراق 2-1، سجل الكويت اولا في الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الرحمن الوادي، وتمكن لاعب منتخب العراق سالم فيصل من تسجيل هدفين في الدقيقة 13 – 18.

وفي بداية الشوط الثاني سجل الكويت هدفاً ثانياً لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

وجرت المباراة في مجمع سعد العبد الله للصالات المغلقة في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت .

وكان منتخب العراق خسر بمباراته الأولى أمام تايلاند 2-3 ، وفاز في الثانية على عُمان 5-0 ليتاهل الكويت الذي يتفوق عليه بالنقاط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close