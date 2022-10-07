منتخب العراق لكرة الصالات يودّع تصفيات آسيا

ودع المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، تصفيات آسيا بعد تعادله أمام نظيره الكويتي 2-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكأس اسيا لكرة الصالات الجارية في الكويت.

إن الشوط الاول انتهى بتقدم العراق 2-1، سجل الكويت اولا في الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الرحمن الوادي، وتمكن لاعب منتخب العراق سالم فيصل من تسجيل هدفين في الدقيقة 13 – 18.

وفي بداية الشوط الثاني سجل الكويت هدفاً ثانياً لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

وجرت المباراة في مجمع سعد العبد الله للصالات المغلقة في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت .

وكان منتخب العراق خسر بمباراته الأولى أمام تايلاند 2-3 ، وفاز في الثانية على عُمان 5-0 ليتاهل الكويت الذي يتفوق عليه بالنقاط.

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