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منظمة المراسلون يناقش مع وزير الاقليم للمكونات شؤون الصحفيين واوضاع الصحافة الحرة في إقليم كوردستان العراق

دلير ابراهيم – اربيل

التقى مساء الخميس 6 تشرين الاول 2022 وفد من منظمة المراسلون للحقوق والتنمية، مع السيد أيدن معروف وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان- العراق، وذلك لمناقشة شؤون الصحفيين واوضاع الصحافة الحرة في إقليم كوردستان.

وفي لقاء مشترك تم التأكيد على التعاون والتنسيق بين الجانبين لما فيه مصلحة الصحافة وحقوق المراسلين في الاقليم، وتم خلال الاجتماع بحث واقع صحافة المكونات التركمانية والسريانية والايزيدية، والطوائف والمكونات الاخرى.

كما ناقش الجانبان حرية الصحافة والدفاع عنها في إقليم كوردستان.

من جانبه أشاد السيد أيدن معروف بدور وجهود منظمة المراسلون للحقوق والتنمية، في مجال تطوير الصحفيين وتنمية قدراتهم، مبدياً استعداده الكامل لأي تعاون وتنسيق لخدمة الصحفيين والصحافة في اقليم كوردستان العراق.  

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