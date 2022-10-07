شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميكروفون فضح بايدن.. الرئيس يطلق “كلمة نابية”| فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن – ياسمين عبد الله التهامي – ليست المرة الأولى التي لا يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن السيطرة على لسانه وتخرج منه ألفاظ “نابية” خلال تواجده في مهمة رسمية.

الرئيس بايدن، الذي كان في زيارة إلى فلوريدا للوقوف على أضرار إعصار إيان بالولاية، دخل في “محادثة ساخنة” مع مسؤول محلي قائلا له: “لا أحد (..) يعبث مع بايدن”.

وتحمل الجملة معنى سيئا للغاية، حسب تفسيرات مغردين عبر تويتر، وربما تحمل إشارة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووزارة العدل.

غير أن عمدة شاطئ فورت مايرز راي مورفي ضحك لكلمات الرئيس الأمريكي ورد عليه قائلا: “نعم، أنت تسير.. أليس كذلك”.

وقد زار الرئيس جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، فيشرمانز وارف في فورت مايرز، حيث دمر إعصار إيان المنازل والشركات الأسبوع الماضي.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط بايدن يتحدث بكلمات “ساخنة” ويلتقطها أحد الميكروفونات.

ففي مارس/آذار 2010، وبعد أن وقع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على قانون الرعاية الميسرة، التفت إليه بايدن وتهامس قائلا: “هذه صفقة كبيرة”.

وتصاعدت مخاوف الديمقراطيين من خسارة السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، خاصة مع تراجع شعبية الرئيس جو بايدن.

ولعل أحدث استطلاع للرأي، صدر الثلاثاء، قد أظهر انخفاض شعبية بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وتعرضت الولايات المتحدة، منذ وصول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، لمعاناة ناجمة عن الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.