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هيئة الطب العدلي في إيران تعلن اسباب وفاة الشابة “مهسا أميني”

هيئة الطب العدلي في إيران تعلن اسباب وفاة الشابة &quot;مهسا أميني&quot;

أعلنت هيئة الطب العدلي في إيران، اليوم الجمعة، أسباب وفاة الشابة الايرانية مهسا أميني.

وبحسب بیان الطب العدلي، فأن الشابة مهسا أميني كانت قد أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الواقعة تحت إمرته”.
وذكر بيان هيئة الطب العدلي، أن “أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي”.
وأضاف البيان، أن “مهسا أميني توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة (M.O.F.) نتيجة نقص الأكسجة الدماغي في الـ 16 من سبتمبر 2022”.
وأكد البيان أن “وفاة مهسا أميني لا علاقة لها بإصابة في الرأس وأو الجسد، وذلك بحسب السجلات الطبية والأشعة للدماغ والرئتين وتشريح الجثة والاختبارات الباثولوجية”.
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