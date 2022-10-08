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استبعاد التوصل لاتفاق بين لبنان واسرائيل وحزب الله يستعد لضرب حقل كاريش بطائرات مسيرة

بيان صحفى

اكد المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسى زيدان القنائى استبعاد التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بسبب ضغوط داخل اسرائيل على حكومة لابيد لعدم توقيع اية اتفاقية مع لبنان

وكشف عن خطط لحزب الله لاستهداف وتفجير حقل كاريش للغاز بالبحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة خاصة وان كافة المؤشرات تشير الى صعوبة التوصل لاتفاق نهائى بين لبنان واسرائيل حول حقول الغاز والحدود البحرية

واشارت المنظمة ان المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الامريكية بين الحكومة اللبنانية واسرائيل ستفشل بالتوصل لاتفاق حول حقل كاريش مما يرجح استهداف حزب الله للحقول النفطية بالمتوسط

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