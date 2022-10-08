الأمن والدفاع النيابية: من غير المتوقع أن يتخذ البرلمان موقفاً قوياً إزاء القصف الإيراني

آسو فيشكي

يبحث مجلس النواب العراقي اليوم السبت، القصف الإيراني على إقليم كوردستان، فيما استبعد النائب الثاني لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان يوسف، أن يتخذ المجلس “موقفاً قوياً” إزاء القصف.



وكان 125 نائباً قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية، كما استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية قائدة عسكريين وأمنيين عراقيين حول القصف الذي استهدف مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان.

النائب الثاني لرئيس اللجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان يوسف، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن اللجنة طلبت استضافة قادة عسكريين وأمنيين، وقد أعدت تقريراً ستقدمه خلال جلسة المجلس.

وأضاف أنه “من غير المتوقع أن يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف قوي إزاء القصف الإيراني على إقليم كوردستان، وفي النهاية بإمكانه أن يدين القصف”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف، يوم (28 أيلول 2022)، بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية، ما أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

كما تواصل إيران قصف مناطق في إقليم كوردستان بعمق 20 كيلومتراً، مستخدمةً صواريخ “بعضها محرّم”، بحسب بهرام ياسين آمر قيادة هلكورد لقوات البيشمركة، فيما لم تنفجر صواريخ أخرى لتشكل تهديداً كبيراً لسكان القرى.

في وقت سابق، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “البرلمان سيطالب الحكومة ببيان موقفها وما إذا كانت قادرة على حماية سيادة العراق أم لا؟”، مستطرداً أنه “في كانت غير قادرة على ذلك، علينا أن نطلب من المجتمع الدولي أن يقوم به”.

ولفت إلى أنه “بإمكان الحكومة العراقية، إن أرادت، الاستفادة من اتفاقية الإطار الستراتيجي مع واشنطن ضد القصف الإيراني”.

وتواصل إيران قصف مناطق في إقليم كوردستان بعمق 20 كيلومتراً، مستخدمةً صواريخ “بعضها محرّم”، بحسب بهرام ياسين آمر قيادة هلكورد لقوات البيشمركة، فيما لم تنفجر صواريخ أخرى لتشكل تهديداً كبيراً لسكان القرى.

في وقت سابق، رأى الخبير الأمني والعسكري، الفريق أول المتقاعد جبار ياور، في حوار مع شبكة رووداو الإعلامية، الخميس (6 تشرين الثاني 2022)، أن عمليات القصف التركية الإيرانية لمناطق اقليم كوردستان، لن تتوقف مالم تحلّ مشكلة الأحزاب المسلحة المعارضة مع حكومة الدولتين، داعياً الى تشكيل لجنة عراقية مشتركة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد من أجل الحوار مع الجارتين لإيجاد حلّ نهائي لهذا النزاع.

بحسب بيانات قوات حرس الحدود، انتهكت تركيا الحدود 98 مرة خلال شهر أيلول الماضي، عبر الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة والمدفعية والتوغل براً، فيما انتهكت القوات الإيرانية الحدود 19 مرة خلال الشهر ذاته، بالطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ، وفق جبار ياور.

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