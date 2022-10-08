الثقافة والناس أو عندما يضيق المدرج بالجمهور

د زهير الخويلدي

الترجمة

مقدمة

تم الإعلان عن 567 إصدارًا للبداية الأدبية لعام 2018. ثقل السنين، تملأ المكتبة الافتراضية المكونة من جميع النصوص المتاحة للبشرية منذ ملحمة جلجامش، والتي يفترض أنها أقدم كتابات معروفة حتى الآن. من أجل أن نرى بشكل أكثر وضوحًا في هذا الجبل التحريري، توجهنا المراجعات والجوائز الأدبية المعتادة إلى النصوص المقدمة أحيانًا على أنها ضرورية ويجب على الجميع، وفقًا لها، أن يضيفوا إلى ثقافتهم الشخصية. من خلال هذين الجانبين، فإن الموسم الأدبي الجديد هو نموذج للمزالق التي ابتليت بها التقاليد الثقافية. من جهة، اختزال الثقافة الفنية إلى ترفيه جماهيري، في شكل حدث تسويقي آخر يهدف في المقام الأول إلى جعل اقتصاد النشر مزدهرًا. من ناحية أخرى، فإن المطالبة بتعريف شخصي لما له طابع ثقافي وما ليس له طابع ثقافي، وبالتالي وضع تفضيلات المرء كمعايير للذوق السليم. وبالتالي، فهي أيضًا وفوق كل شيء فرصة لطرح الأسئلة على أنفسنا فلسفيًا حول مفهوم الثقافة المقيدة بعلاقتها بالفن، وبما أن تعريف الأخير يتطلب على الأقل عددًا من الأعمال مثل تلك التي تظهر في هذا الموسم الأدبي، لنرسم أولاً ما إنه ليس كذلك، من أجل رعاية ثقافة الثقافة بعد ذلك بشكل أفضل.

في الثقافة وشوبنهاور وغوغول وأرندت: تحذير من الترفيه

دعونا أولاً نفحص العيوب الحالية التي يسقط فيها التمثيل المشترك للثقافة، والتي يسود في مقدمتها الخلط المتكرر الذي يحدث بينها وبين الترفيه. في مخطوطة موجزة بعنوان “القراءة والكتب”، حذر شوبنهاور بالفعل من سوء الفهم هذا الذي يشير دائمًا إلى الوراء إلى “أدب حقيقي وأدب ظاهر بحت”. الأول يتم إنتاجه بصراحة وإخلاص من قبل فنانين حريصين على المشاركة، من خلال أسئلة تكثر في أعماقهم، في طريقهم نحو شكل عالمي من المعرفة. والثاني هو مجرد بديل بسيط، مشتق من الأول من قبل المؤلفين الذين لا يعيشون من أجل الثقافة ولكن من خلال الثقافة. ونتيجة لذلك، فإن المؤلفين الذين يكرسون أنفسهم للشكل الأول من الأدب الذي ورثه عن الأعمال النادرة للأجيال القادمة، والتي تتجاوزها وتعبر العصور والعصور، في حين أن أولئك الذين يقعون في الشكل الثاني ينتجون نصوصًا وفيرة مع نجاحات منسقة وعابرة، أثار اهتمامهم. نفد قوته في غضون بضع سنوات أو حتى بضعة أشهر. يتم نقل هذه الملاحظة بنفس الطريقة إلى أي شكل من أشكال الفن، ويمكننا أن نجد توضيحًا لها في قصة قصيرة كتبها غوغول بعنوان “الصورة”. يحكي هذا قصة الرسام المتواضع تشارتكوف الذي، بعد أن اكتشف بالصدفة ألف دوكات في سياق لوحة، يجد لنفسه مكانًا بين الطبقة الأرستقراطية الروسية، ويتعهد، مدفوعًا بإغراء الكسب، برسم صور لكسبها. لقمة عيش غنية تتحدى كل تطور فني. بعد أن أصبح شخصية بارزة وعضوًا في أكاديمية الفنون الجميلة، كانت خيبة أمله قاسية عندما تم استدعاؤه للحكم على جودة العمل، وقد صُدم بالإعجاب من نقاء اللوحة المعنية. وبسبب فخره، تقاعد في شقته وهو يرسم قماشًا على القماش بحثًا عن إبداع من نفس النوعية. عبثًا، كان عليه أن يستسلم لقبول سنواته الضائعة منغمسًا في إنتاج الترفيه الذي لم تصل جودته إلى جزء من مائة من إنتاجاته في الماضي، عندما عمل مع التطبيق وشغفًا غير مهتم بالبحث الجميل وغير المغري. ثم غرق في كراهية عمياء، وأهلك بقية حياته مبددًا ثروته على الشراء ثم تدمير أكبر عدد ممكن من اللوحات، محاولًا في هذه المناسبات تخفيف إحباط لا ينضب. درس يوضح بشكل جيد اختلاف النية الذي يميز المرتزق عن الفنان. علاوة على ذلك، فإن هذا التحذير من الخلط بين الثقافة والترفيه ينطبق بنفس القدر على أولئك الذين ينتجون كما ينطبق على أولئك الذين يستمتعون بالأعمال المنتجة. ذكرنا جوته أن “هناك فرق كبير بين القراءة من أجل المتعة والتسلية، وبين القراءة من أجل التعلم والنمو”. كما يكمل شوبنهاور في كتابه “القراءة والكتب” بتحديد أنه عندما نقرأ، “يفكر الآخر فينا”. لذلك، إذا لم ننتج الجهد الدماغي المطلوب لتجربة انعكاسات الفنان لأنفسنا، فإن أفضل عرض مجزٍ للعمل يتضح أنه يخلو من أي مدخلات فكرية. والأسوأ من ذلك، يمكن أن يصبح ضارًا، وبالتالي يحدث أن أولئك الذين يهتمون بالثقافة فقط باعتبارها هواية بسيطة ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا مملين، “مثل الشخص الذي دائمًا ما يمتطي حصانًا ينتهي به الأمر إلى عدم تعلم المشي. ”

على الرغم من هذه التحيزات القديمة، من الواضح أن عصرنا يبرز سيطرة الترفيه على الثقافة. تجذب السينما المشاهدين من خلال حشوهم بالمؤثرات الخاصة، والأدب الأكثر مبيعًا هو في الأساس أفلام الإثارة والمقالات التي تدور حول التنمية الشخصية، وأنماط الموسيقى الأكثر شيوعًا هي تلك التي تجعل الناس يرقصون في النوادي الليلية أو في المهرجانات. هذا التحول من الثقافة إلى الترفيه تم تحليله من قبل حنة أرندت في “أزمة الثقافة”. وفقًا للمؤلف، أوجد التصنيع مجتمعًا جماهيريًا يتزايد فيه وقت الفراغ، وفي أعقابه، هناك حاجة حيوية لاستهلاك الأشياء الثقافية لاحتلالها هذا الوقت. تكمن المشكلة في أن هذه الحاجة لم تؤد إلى نشر هائل للأشياء الثقافية بقدر ما أدت إلى تحريفها، أي تحولها إلى أشياء للاستهلاك، على سبيل المثال “من أجل إقناع الجماهير بأن مسرحية هاملت يمكن أن تكون مسلية مثل سيدتي الجميلة و، لماذا لا، فقط التعليمية “. لذلك فإن حداثتنا تشير إلى انحراف الثقافة كمصدر للترفيه، بالمعنى الذي قصده باسكال للمصطلح. للتغلب على الملل، هذا ما يفسر سبب تدفق الحشود إلى متحف اللوفر ليس بقصد التفكير في الأعمال، ولكن فقط لتصوير أنفسهم أمام أولئك المعروضين في فيديو موسيقي صوّره أحد أصنامهم. وسيئ للغاية إذا كانت الأشياء الثقافية قد فقدت مصداقيتها بشكل عابر وهبطت إلى رتبة مجرد عملاء. نراهن مع أرندت أن النتيجة لن تكون مجتمعًا أكثر ثقافة، بل تدمير الثقافة في مخاض المجتمع. ومن المفارقات أن هذا العمل الأخير للفن المعاصر المصمم للتدمير الذاتي في وقت الفصل فيه، والذي أُعلن أنه سيكون قيمته في القطع أكثر بكثير من العرض الأولي الذي تمت صياغته للشيء السليم، تحت تأثير العنصر الوحيد للانقلاب الاعلامي.

في الثقافة ونيتشه وإنهوفن: من تافه إلى مبتذل

في مواجهة الجماهير التي تضحك على الثقافة، ترفع الأصوات المتنافرة للاحتجاج على تشويه سمعة الأشياء الثقافية. ومع ذلك، فإن الانتقادات المبررة غالبًا ما تخفي أحيانًا نوايا أكثر أنانية. في هذه الحالة، محاولة استغلال الثقافة كعلامة على الانتماء إلى النخبة. منذ ذلك الحين، لم يعد الأمر يتعلق بالثقافة الأصيلة، أي الثقافة من أجل الثقافة، ولكن الثقافة لتأسيس مكانة اجتماعية. كما لو كان بإمكان المرء أن يفخر بمعرفة شيء ثابت في الفن بحجة أن المرء قد قرأ أو شاهد أو استمع أو حتى حصل ببساطة على عمل كهذا وكذلك، مثل طالب يدعي الحصول على دبلوم بسبب حضوره في الصفوف، رغم أنه رسب في جميع امتحاناته. هذا هو موقف أولئك الذين أسماهم نيتشه المثقفين التافهين، أي المثقفين الذين ليس لديهم ثقافة. إنهم يعرفون الأعمال لكنهم يتجاهلون الرسالة التي يسعون إلى نقلها والمعنى الذي تحمله. في الواقع، هم أكثر اهتمامًا بالقيمة الاجتماعية التي تمنحها لهم هذه الأشياء الثقافية – القدرة على التألق في المجتمع من خلال تمييز أنفسهم عن أقرانهم – على أساس المعرفة الاصطناعية، أي معرفة الأسباب الخالية من معرفة القلب. هذا ما يحدث عندما يندفع البعض بشكل منهجي للحصول على أحدث الجوائز الأدبية حتى الآن، ويمدحون مزاياها بشكل نفاق، ليس لأن النص قد لمسهم، ولكن ببساطة لتأكيد ذوقهم الجيد من خلال الاهتمام بواجهة في الأعمال التي تم ختمها سابقًا على أنها ثقافية من قبل النظام في مكان. من هذا، نرى أن المتعلم التافه هو متعجرف أكثر من كونه مثقفًا، من حيث أنه لا يسعى إلى تقدير الثقافة على حقيقتها ولكن فقط من أجل السلطة التي توفرها له. وبذلك، فإنه يحتكرها لتحقيق غاياته الخاصة. قد يعترض على أن الثقافة بلا قلب، مثل العلم بلا ضمير، ليست سوى خراب للروح. ولكن إذا كان الصغير متكبرًا، فهو كذلك بنفس القدر، وإن كان بشكل مختلف، الشخص الذي يسعى إلى إقامة أعمال ثقافية على حقيقة بسيطة أنه يقدرها. لإعطاء الأعمال الاعتبار الذي تستحقه هو عدم وضعها بشكل تعسفي على قاعدة التمثال أيضًا. ومع ذلك، هذا ما يحدث بانتظام عندما يقدم لنا البعض نصائحهم في شكل أمر قضائي بشأن هذه الكتب التي يجب قراءتها، أو هذه اللوحات، أو هذه المسرحيات، أو هذه الأفلام التي يجب مشاهدتها، أو حتى هذه الموسيقى التي من الضروري قراءتها. لقد استمعت إلى. يصل هذا الشكل من التكبر إلى ذروته، وفقًا لرفائيل إنثوفن، في الفن المعاصر الذي نجح في أن يكون “شعبيًا ونخبويًا في نفس الوقت”. أولاً، من خلال طابعها البسيط وغير العادي، تقدم هذه الحركة للمشاهدين إبداعات يسهل الوصول إليها، والتي يعتقدون غالبًا أنه كان بإمكانهم فعلها. ثم، من خلال إنكار قدر كبير من الجماليات، “يضحي الفن المعاصر بالعاطفة للفكر. على عكس الفنون الجميلة، يتطلب الفن المعاصر عرضًا. وهكذا، لم يعد يتم التعبير عن مذاق العمل من قبل هيئة تدريس حساسة للحكم ولكن من ملكة معقولة لتقديم حجج لصالحه أو ضده. أكثر من مناشدة مؤثرات المتفرج، فإنهم يملقون ذكائه عندما يعتقد أنه يستطيع فهم دوافع الفنان، وفي هذه الحالة سيجدها لامعة وسيأخذ من غير المتعلم كل من لا يعتقد ذلك. في مركز بومبيدو، فإن خيالنا يعمل بأقصى سرعة من أجل تقديم معظم التفسيرات أمام جرة بروتين موضوعة على عمود يوناني مطلي بألوان فلورية، أو أمام رف تجفيف تتكون خطوط غسيله من الأربطة من أحذية رياضية متعددة الألوان. “ربما لا يكون هذا هو الحال أمام غروب الشمس الذي يلهمه الفرح يلغي تمامًا كل نشاط مفاهيمي”. في الواقع، وبغض النظر عن مظهرها، فإن التعجرف يقلل من الثقافة إلى قيمة حصرية تظهر فقط في مواجهة ما يعتبره الجميع غير موجود، بمعنى ما ليس له نفس الجودة. عند القيام بذلك، يلطخ المتكبر الثقافة عندما يعتقد أنه يعظمها، لأن الثقافة مكتفية ذاتيًا، وبالتالي فإنه من الإهانة لها أن يتم تضمينها في أي شكل من أشكال التسلسل الهرمي، بغض النظر عن مدى ارتفاعها. نضعها هناك. على حد تعبير جوته، “يتم تدمير الأعمال الفنية بمجرد تدمير معنى الفن”.

في الثقافة وكانط ومالرو: قيمة روحية

لذلك نفترض أن الثقافة الفنية تنبثق من لقاء النوايا الصادقة، تغذي عقول البشر كما تغذي الثقافة الزراعية أجسادهم. من ناحية، فنان مهتم بتقديم أعمال خصبة للعالم محملة بالمعاني. من خلال إبداعاته، ينقل الفنان – الذي عرَّفه برجسن على أنه شخص قادر على الدخول في معرفة فورية بالواقع – مفاتيح الشعور بحالته في العالم مثل العديد من الأشخاص. إنه مثل أولئك الذين كانوا أول من اختار من بين أنواع اللوز السامة بشكل طبيعي، الأصناف القليلة الصالحة للأكل. تبقى الحقيقة أنه مثلما لم يورِث الأخير شجرة لوز تنتج لوزًا لا ينضب للجميع، ولكن فقط طريقة عمل لجعلها تنمو، تتطلب الأعمال الفنية أيضًا، كما رأينا، اختبارها حتى تصبح ثقافية. ومثل اللوز الذي يمكننا تقدير سميته من خلال طعمه المر إلى حد ما، يمكننا أن نقدر الطابع الثقافي للعمل بفضل قدرتنا على الحكم. هذا هو الذي يربط، وفقًا لكانط، الخاص بالكوني من خلال جسر من الذاتية، وبالتالي فإنه من خلال السعي لإنتاج حكم جمالي على الأعمال يمكننا “التفكير بالبدء في مكان أي شخص آخر”، في هذه الحالة الفنان إذا سعينا جاهدين لاستعادة رحلته الإبداعية داخليًا وبطريقة نزيهة، يمكننا أن نأمل في تحقيق التعاطف معه، بالمعنى الاشتقاقي “للمعاناة مع”. عندها فقط يظهر الجميل، حتى السامي، الذي يشكل جزءًا من الكوني الذي يتردد صداه في كل فرد، والذي يتميز بالنسبة لكانط بشكل عميق عن المفيد والممتع اللذان يمثلان تفرداتنا مرتبة من خلال اللعب اجتماعيًا. وهذا هو السبب في أن الثقافة تتهرب من أي قاعدة وتذوب في أي غاية نفعية. كما قال مالرو، “إذا كانت الثقافة موجودة، فلن يستمتع الناس على الإطلاق”، وهذا يعني أنهم يتهربون من الألم الناجم عن أسئلتنا حول الوجود، ولكن على العكس من ذلك يدعمون المتهورين الذين يواجهون إهمالًا وجوديًا، من أجل “صد إغراء العدمية في مواجهة” عبثية الوضع البشري “. إنها ركيزة من الآخر تربط الأفراد المتناثرين بطبيعة غير شخصية. إنها قوة ذكورية لللامتناهي وتردد صدى بحثها الباطل عن طريق العقل. إنه اندفاع من الوضوح والانسجام في عالم لا يوصف. في الختام بكلمات مالرو ، إنه “ما يجيب الإنسان عندما يتساءل عما يفعله على الأرض.” كتب بواسطة ماتيو دافيو

Bibliographie

1 – A. Schopenhauer, La lecture et les livres

2 – Goethe, Maximes et réflexions

3 – H. Arendt, La crise de la culture

4 – R. Enthoven et A. Van Reeth, Le snobisme

5 – Kant, Critique de la faculté de juger

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