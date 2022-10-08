الحلبوسي: العراق سيقدم بنداً طارئاً لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لوقف الاعتداءات على سيادته

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي أن العراق سيقدم بنداً طارئاً خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للمطالبة بوقف الاعتداءات على سيادته من أي جهة كانت.

رئيس مجلس النواب قال خلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، والتي ناقش خلالها القصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان، إن العراق “سيقدم بنداً طارئاً خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للمطالبة بوقف الاعتداءات على سيادته من أي جهة كانت، والتدخلات في شؤونه الداخلية”، مشدداً على أن “مجلس النواب سيسعى للحصول على تضامن دولي فيما يتعلق بهذا الشأن”.

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، إن “اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران وتركيا)، استمرت في أعمالها، وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة، وأعدت التقارير والتوصيات، التي سيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة”.

وشدد على أن “مجلس النواب أدى ماعليه بخصوص هذا الملف”، مشيراً إلى أن “الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية، ولديها تفويض من مجلس النواب لإتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية”.

يشار إلى أن الجلسة استهلت بتأدية نواب بدلاء اليمين الدستورية وهم كل من النائب (كريم حسين عليوي سهيل السراي – نادية محمد جبر كمبش العبودي-سعود سعدون علي صالح الساعدي – ️حسين مؤنس فرج عبد الرضا).

وقد شهدت العاصمة بغداد شهدت إجراءات أمنية مشددة قبيل عقد الجلسة ، وسط أنباء عن عزم أنصار التيار الصدري على التظاهر.

الإجراءات شملت غلق ساحة التحرير، وتقاطع قرطبة أمام السيارات والدراجات النارية، بحسب مراسل شبكة رووداو الإعلامية.

وكان 125 نائباً قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية، كما استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية قائدة عسكريين وأمنيين عراقيين حول القصف الذي استهدف مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان.

النائب الثاني لرئيس اللجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان يوسف، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن اللجنة طلبت استضافة قادة عسكريين وأمنيين، وقد أعدت تقريراً ستقدمه خلال جلسة المجلس.

وأضاف أنه “من غير المتوقع أن يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف قوي إزاء القصف الإيراني على إقليم كوردستان، وفي النهاية بإمكانه أن يدين القصف”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف، يوم (28 أيلول 2022)، بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية، ما أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

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