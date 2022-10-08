الدفاع عن الاوطان ام الدفاع عن الاديان ام الدفاع عن الإنسان

بقلم ( كامل سلمان )

نشأنا وترعرعنا في مجتمعات تتحدث طوال الوقت عن الحق والواجب والقدسية في الدفاع عن الاوطان والدفاع عن الاديان ولم نسمع في تأريخنا وحاضرنا عبارة الدفاع عن الإنسان مع العلم الاوطان هي الارض التي يسكنها الإنسان وبدون الإنسان لا توجد اوطان ، والأديان هي تعاليم جاءت لخدمة الإنسان وبدون الإنسان لا توجد أديان ، بمعنى أخر نحن نضحي بالإنسان لأجل الاديان والاوطان ، نضحي بالأثمن لأجل الثمين … هذه معادلة غريبة جدا ان يكون الإنسان وقودا للنار لأجل شيء وجد من أجله .. انا انظر الى هذا العالم الغريب عشرات الحروب هنا وهناك ، مذابح جماعية ، اقتتال دموي ، تهجير ، تشريد ، تعذيب ، مجاعات ، وفي نهاية المطاف يتصالحون او يتساومون وتبقى الاوطان على حالها وتبقى الاديان على حالها ، وتذهب الملايين من البشر تحت التراب او في حالة الإعاقة وملايين اليتامى والارامل والثكالى ، والخاسر الوحيد هو الإنسان ، والسبب في كل ذلك ، ان افكارنا و ادمغتنا تشبعت بشرعية و لذة التضحية من اجل الاوطان والاديان ، وان المحرض للدفاع عن الاوطان وعن الاديان هو الجالس في الخلف ، في المكان الآمن يحصد الفوائد على حساب الإنسان ….

انا لا أنكر محبة الاوطان والاديان ولكني انكر ان يصبح الانسان وقودا لأجلهما ، الإنسان ممكن ان يموت دفاعا عن نفسه وعن وجوده وعن كرامته وكذلك يفعل في الدفاع عن المجتمع والدفاع عن أخيه الإنسان ، وهذا هو طبع الكائن الحي ، حيواني كان ام إنساني ام نباتي ، كلهم اشتركوا بهذه الخاصية الا وهو حتمية الدفاع عن النفس وعن الابناء و عن الذرية والمجتمع وعندما يحتمي الكائن الحي من غضب الطبيعة ، من الكوارث ، من الفيضانات ، من الحرائق وغيرها فأنه يسعى للحفاظ على نفسه واهله وفصيلته ومجتمعه تاركا الوطن والدين جانبا لأن الاولوية تبقى نجاة النفس والنفوس …. وما يزيدني غرابة هو الموت من اجل شخص ميت او الموت من اجل افكار خرافية او الموت من اجل مبادىء تافه او الموت من اجل المصالح ومن اجل السرقات وحتى من اجل الشهوات ، نعم هذا هو الإنسان ممكن استدراجه ان يموت من اجل أتفه الأشياء عندما يسمح لنفسه ان يتعامل مع الأشياء التافه بجدية وحرص.. ذلك ممكن نزول الإنسان ادنى مستوى له وممكن صعود الإنسان اعلى مستوى له وهذا يعتمد على مقدار استيعابه وفهمه للمفاهيم المطروحة ومدى تأثيرها على تركيبته ، فالإنسان كائن متغير حسب الأفكار عكس باقي الكائنات التي تعتمد الثبات ، الإنسان ممكن ان يكون ملاك وممكن ان يكون حجر او شيطان وذلك مرتبط بقدرته العقلية والنفسية والإنسانية … كثير من الناس تركوا الاوطان واستوطنوا اوطان اخرى عندما ضاقت عليهم سبل العيش نتيجة الجفاف او الفيضانات او الكوارث الطبيعية من الزلازل والهزات الأرضية او البراكين او نتيجة الفتن والحروب ، فذهبت منهم الاوطان ولكنهم حصلوا على اوطان فالارض كلها للإنسان اينما كان ، لذلك ترى الدول المتقدمة جعلت الاوطان حق لكل البشر وليست ضمانة فقط لمن هو اقوى او اذكى او لمن سكنها اولا ،،، وكذلك الحال مع الاديان ، تستطيع حمل هذا الدين معك اينما رحلت وتنقلت ولا تحتاج ان تقتل احدا للحفاظ عليه او تعرض نفسك للهلاك من اجل الحفاظ على دينك ، فالدين لم يمت ولن يموت اذا انت اردت بقاءه في داخلك. . . الإنسان لا يعوضه تراب ولا يعوضه كتاب ، وممكن ان تموت إنسانية الإنسان او ضمير الإنسان او عقل الإنسان فهذا أسوأ من موت ذات الإنسان ، فالحفاظ على ذات الإنسان وعقل الإنسان وإنسانية الإنسان وضمير الإنسان هو الاساس لبقاء الحياة تنبض بالحياة تستذوق طعم الخير لأن الإنسان الصحيح هو الباقي .

مشكلتنا نحن البشر ليست الاوطان او الاديان ، مشكلتنا هي من يستطيع تسخير هذه المفردات لنفسه وبالتالي تسخير الإنسان من خلالها ، فهي اقوى المداخل لتسخير الإنسان وترويضه للطاعة والخضوع ، فيجعلون لها قدسية على حساب الإنسان، ، ، هذا الإنسان الذي من المفترض ان يتسيد الارض يصبح حاله حال البهائم والقطيع من خلال بعض المفردات المشبعة بالعاطفة والحماسة ، وهذه مشكلة رافقت الإنسان منذ بداية النشاة ولحد يومنا هذا ، وللأسف هي في زيادة وتوسعة فالاوطان توسعت الى اوطان حليفة واوطان صديقة واوطان شقيقة والديانات تشعبت الى مذاهب وطوائف والشعوب الى اقوام وكلهم يستحقون تضحية الإنسان من اجلها طالما الإنسان رخيص امام كل هذه المبتدعات و طالما يوجد مستفيدين يقفون خلف هذه المطرزات .

نعم كلنا نتفق ان المعتدي اينما كان يجب ان يحاسب سواء أكان الاعتداء على الاوطان او على الاديان او على الإنسان او حتى على النبات والحيوان ، ما كانت تحدث كل هذه الحروب والويلات من اجل الاوطان والاديان لو كنا وضعناهما في المكان الصحيح عندما نفكر ، فلو عرف الإنسان قيمة ومعنى الإنسان بالقياس مع غير الإنسان لقفز الإنسان مليون عام للأمام و لتلاشت كل هذه العناوين التي هي سبب مأساة الإنسان .

الحياة جميلة بالإنسان ، فهو الوحيد على سطح الارض يبني ويزرع ويحصد ويشق الطرق ويمشي على الارض ويطير ويحلق في الفضاء ويغوص في البحار ويعطي للحياة نكهة طيبة ، فلماذا نحشر هذا الكائن العظيم في زاوية ميتة ونسلب منه كل هذه المزايا بحجة الاوطان والاديان ؟

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